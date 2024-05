Moderator Thorsten Schorn ist ein Festnetz-Fetischist

Der Moderator und neue deutsche ESC-Kommentator Thorsten Schorn kann Video-Telefonie wenig abgewinnen. „Ich mag es sehr, nur mit der Stimme zu arbeiten. Ich bin auch kein Fan von Video-Telefonie, die ja mit Corona so richtig aufkam“, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Bei Konferenzen mit mehreren Personen - das sei okay. „Aber wofür braucht man ein Video, wenn man sich zu zweit unterhalten will? Es reicht mir voll und ganz, einfach zu telefonieren“, sagte Schorn. „Ich würde mich auch als Festnetz-Fetischisten bezeichnen, zumindest benutze ich das noch sehr gerne.“