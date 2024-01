Monarchie Thronwechsel in Dänemark: Kronprinz Frederik ist König

Margrethe hatte in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache überraschend angekündigt, den Thron an ihren ältesten Sohn weiterzureichen. Dieser Schritt wurde am Sonntag formal in dem Augenblick vollzogen, als sie auf einem Treffen mit der Regierung ihre Unterschrift unter eine Abdankungserklärung setzte. Frederik wurde in dem Moment vom Kronprinzen zum König, Mary von der Kronprinzessin zur Königin und Prinz Christian (18), der älteste Sohn des Paares, neuer Kronprinz. Margrethe wird ihren Königinnentitel behalten und kann künftig auch als Vertreterin ihres Sohnes einspringen, wenn dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert ist.