Pfingsten treten viele Corona-Lockerungen in Kraft. Aber das Wetter trübt die Feierlaune : Tiefs Marco und Nathan verlängern die Ausgangssperre

Pfingsten treten viele Corona-Lockerungen in Kraft. Aber das Wetter trübt die Feierlaune

Bonn Endlich haben Freibäder und Biergärten wieder geöffnet. Aber die Wettervorhersage sieht für die Pfingstfeiertage eher trist aus. Ideen für den meteorologischen Lockdown.

Marco und Nathan sind es schuld. So heißen die Sturmtiefs, die über die Pfingstfeiertage für eine meteorologische Verlängerung der Ausgangssperre sorgen. Zumindest am Samstag fördert Marco pandemiekonformes Verhalten, indem er für die Region sowohl Regen und Sturm bei Tiefsttemperaturen um die neun Grad im Angebot hat. Statt dem ersten Glas im gerade eröffneten Biergarten droht ein weiterer Tag in Klausur.