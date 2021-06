Partnerin bevorzugt Dusche : Alpaka-Hengst Gerolf liebt pinken Pool zur Abkühlung

Bochum Ein Alpaka-Paar im Bochumer Tierpark hat sich verschiedene Taktiken ausgesucht, um den hochsommerlichen Temperaturen zu trotzen. Hengst Gerolf badet lieber im Pool, während seine Partnerin lieber duscht.

Ein Alpaka-Paar im Bochumer Tierpark trotzt den hochsommerlichen Temperaturen mit unterschiedlichen Taktiken. Während Hengst Gerolf am liebsten in einen pinken Pool steigt, lässt sich seine Partnerin Rosi bevorzugt mit einer kalten Dusche von der Tierpflegerin abbrausen, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Dabei sei die Farbe des Pools aber wohl eher der Geschmack von Revierleiterin Iga Riebel.