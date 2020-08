Saß in flachem Wasser fest : Tierschützer retten Delfin in fünfstündiger Aktion

Helston Zwar ist die Gegend dafür berüchtigt, dass sie zum Verhängnis für Delfine wird, doch ein alltäglicher Einsatz war es für die britischen Tierschützer sicherlich auch nicht. Unter großem Aufwand haben sie dieses Exemplar zurück ins offene Meer verfrachtet.

Britische Tierschützer haben einen gestrandeten Delfin in einem fünfstündigen, schwierigen Einsatz in Cornwall gerettet. Das Tier war in flaches, schlammiges Wasser eines Flusses in der Nähe der Kleinstadt Helston geraten - etwa fünf Kilometer vom offenen Meer entfernt. Die Gegend im Südwesten Englands ist dafür berüchtigt, dass dort viele Delfine stecken bleiben.