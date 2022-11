Schauspieler : Tim Allen über seine Freundschaft zu Tom Hanks

Los Angeles Die Schauspieler arbeiteten zusammen an dem Filmerfolg „Toy Story“. Seitdem verbinde sie eine enge Freundschaft, wie Tim Allen nun erzählt hat.

Sie seien sehr unterschiedlich, sagte Allen weiter. So würde Hanks zum Beispiel dabei auch von Allens Teller essen, in seiner eigenen Familie sei das nicht üblich gewesen, so der 69-Jährige. Bei dem ersten Dreh habe Hanks seine Pommes gegessen. Und doch: „Ich glaube nicht, dass ich jemals einem Menschen so sehr vertraut habe wie Tom“, sagte Allen weiter. Hanks sei der erste der zuhöre, ohne zu urteilen.