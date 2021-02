Nach Kritik : Timberlake entschuldigt sich bei Spears und Jackson

Justin Timberlake sagt Sorry. Foto: Charles Baus/CSM via ZUMA Wire/dpa

New York Sexismus ist in der Musikindustrie keine Seltenheit. Justin Timberlake bereut nun sein früheres Verhalten.

Er wolle sich speziell bei Spears und Jackson entschuldigen, „weil sie mir wichtig sind und ich sie respektiere und weil ich weiß, dass ich versagt habe“, schrieb Timberlake am Freitag bei Instagram. „Die Zeiten in meinem Leben, in denen meine Taten zum Problem beigetragen haben, in denen ich außer der Reihe gesprochen habe, oder mich nicht für das Richtige ausgesprochen habe, tun mir sehr leid.“