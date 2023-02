Liebe : Tipp von Schauspieler Ralf Moeller: „Frauen zuhören“

Bad Vilbel Ralf Moeller weiß, warum es bei manchen Männern mit der Partnerin nicht klappen will. Aber wie steht es eigentlich um seinen Beziehungsstatus?

Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller empfiehlt Männern im Umgang mit Frauen vor allem eines: „Zuhören! Ich beobachte das manchmal. Der Mann erzählt und erzählt, will unterhalten, will zeigen, wie toll er ist und die Frau schaut zu. Das ist zu viel“, sagte der 64-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.