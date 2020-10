Rekord bei 6 aus 49 : Tipperin aus Baden-Württemberg holt 42,5 Millionen Euro

Stuttgart Jackpot im Ländle: Eine Frau aus Baden-Württemberg hat 42,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen - und damit einen Rekord aufgestellt.

Mit rund 42,5 Millionen Euro hat eine Frau aus Baden-Württemberg den höchsten Lotto-Gewinn bei einer Ziehung 6aus49 in Deutschland geholt. Das teilte Lotto am Montag in Stuttgart mit.