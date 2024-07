Lebenslange Haft Tod bei illegalem Rennen: „Meine Kinder kommen nicht zurück“

Richterin Schlingmann erklärte: „Der entscheidende Zeitpunkt ist der, in dem beide in die Kurve fuhren. Das ist der Moment, in dem beide Angeklagten das Geschehen aus der Hand gaben.“ Sie hätten nicht sehen können, was hinter der Kurve war, das sei eine Verkehrssituation, die „an Gefährlichkeit kaum zu überbieten ist“. Eine solche Situation sei nicht beherrschbar und führe zwangsläufig zur Tötung oder Verletzung von Verkehrsteilnehmern. Diese Folgen hätten beide billigend in Kauf genommen, weil sie in dem Rennen nicht hätten nachgeben wollen.