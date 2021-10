Nachruf auf französischen Geschäftsmann : Bernard Tapie war ein Mann der tausend Leben

Der französische Geschäftsmann ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Der frühere Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist mit 78 Jahren gestorben. Der schillernde Geschäftsmann brachte es in Frankreich aus einfachen Verhältnissen bis zum Minister.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Longin

Er hatte zuletzt eine hohe, heisere Stimme. Mit eingefallenem Gesicht und grauen Haaren unterschied sich Bernard Tapie deutlich von dem dynamischen jungen Unternehmer mit der dunklen Haartolle, der in den 80er Jahren zum „Mann des Jahres“ gekürt worden war. Doch auch vom Krebs gezeichnet, meldete der Geschäftsmann sich weiter zu Wort. „Ich mache aus dem Tod kein absolutes Drama“, sagte er in einem seiner letzten Fernsehinterviews. Am Sonntag starb er im Alter von 78 Jahren.

1943 als Sohn eines Arbeiters und einer Krankenpflegerin in einer ärmlichen Pariser Vorstadt geboren, liest sich die Biographie des Selfmademan wie ein Roman. Er war nicht nur Manager, sondern auch Sänger, Fernsehschauspieler, Theaterdarsteller. „Er hatte tausend Leben“, wie Präsident Emmanuel Macron in seinem Nachruf schreibt. Tapies erstes Geschäft war ein Fernsehladen gefolgt von einer Box für Herzkranke, die damit im Falle eines Anfalls einen Krankenwagen rufen konnten.

Doch schon mit diesem Projekt „Coeur Assistance“ begannen die juristischen Probleme, die der Geschäftsmann bis zum Schluss nicht mehr los wurde. Auch wenn er gerne an dem Mythos strickte, dass stets andere an seinen Problemen schuld waren, so war Tapie doch die Verkörperung der kriminellen Schlitzohrigkeit. In den 70er Jahren übernahm er zu einem Spottpreis das Schloss des zentralafrikanischen Diktators Jean-Bédel Bokassa, dem er einredete, dass seine Güter ohnehin bald von der Justiz beschlagnahmt würden. Das Abenteuer endete für den Unternehmer mit einer Geldstrafe von 100.000 Francs.

„Er verkörperte das Frankreich, das gewinnt“

In den 80er Jahren kaufte Tapie dann für einen symbolischen Franc renommierte Firmen auf, die vor dem Bankrott standen. „So wurde das Imperium Tapie geboren, aus fast Nichts, aus einem verrückten Wagemut heraus, aus Tatendrang und einer Lust nach Abenteuern, die er fast alle gewann“, schwärmt Macron. Es war auch die Zeit, in der der Geschäftsmann, der zweimal verheiratet war und vier Kinder hatte, in den Radrennsport einstieg und Bernard Hinault sponserte.

1986 kaufte er für einen Franc den Fußballverein Olympique Marseille, der damals auf der Verliererstraße war. Tapie holte mehrere renommierte Spieler wie Eric Cantona in die Hafenstadt und brachte damit OM viermal den Meistertitel und 1993 die Champions League - als bisher einziger französischer Verein. „Durch Olympique Marseille verkörperte er einmal mehr das Frankreich, das gewinnt“, kommentierte die Zeitung „Le Monde“. Doch die Erfolge kamen nicht ganz sauber zustande: Wegen einer Schmiergeldaffäre wurde er zu acht Monaten Haft verurteilt.

Parallel zu seinem sportlichen Engagement begann Tapie auch eine Karriere als Politiker. Der sozialistische Präsident François Mitterrand überzeugte ihn, 1988 in Marseille als Parlamentskandidat anzutreten. Ausgerechnet in der Hafenstadt, aus der auch der rechtsextreme Jean-Marie Le Pen eine Bastion machen wollte. Die Auseinandersetzung mit Le Pens Front National wurde für Tapie ein weiterer, lebenslanger Kampf. Er holte nicht nur seinen Wahlkreis, sondern wies den FN-Chef auch in einem Fernsehduell in die Schranken.

1992 stieg Tapie in die Regierung ein und wurde für ein paar Monate Städtebauminister. Den deutschen Sportartikelhersteller Adidas, an dem er 1990 die Mehrheitsanteile gekauft hatte, verkaufte er 1993 wieder. Bei dem Verkauf über die Großbank Crédit Lyonnais sah er sich allerdings so stark benachteiligt, dass er Entschädigung verlangte. Die fiel 2008 durch einen Schiedsspruch mit mehr als 400 Millionen Euro so großzügig aus, dass er sich eine Villa in Saint-Tropez, eine Jacht und ein Flugzeug anschaffte. Als die Entschädigung 2017 wieder einkassiert wurde, mussten Jacht und Flugzeug verkauft werden.