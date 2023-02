Mahnwachen : Tod von Trans-Teenagerin erschüttert Großbritannien

Zwei 15-Jährige wurden in Warrington wegen Mordverdachts an einer 16-jährigen Trans-Teenagerin festgenommen. Foto: Jason Roberts/PA Wire/dpa

Warrington Eine Trans-Teenagerin wird am Wochenende tot in einem britischen Park gefunden. Unter Mordverdacht stehen zwei 15-Jährige.

Der gewaltsame Tod einer Transgender-Teenagerin in der mittelenglischen Stadt Warrington hat landesweit Bestürzung ausgelöst. In Liverpool und Bristol sollten am Dienstagabend in der Trans-Szene Mahnwachen stattfinden, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete - auch in London, Glasgow und Leeds waren Veranstaltungen geplant.