Mitarbeiterin festgenommen : Tödliche Gewalt in Potsdamer Klinik: Vier Menschen tot

Potsdam Es ist bereits dunkel, als Krankenwagen und Polizeiautos auf das Gelände im Potsdamer Stadtteil Babelsberg fahren. Vier Menschen sind dort mutmaßlich getötet worden. Eine Mitarbeiterin wird festgenommen.

In einem Potsdamer Krankenhaus sind vier Tote entdeckt worden. Eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin sei festgenommen worden, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am frühen Morgen mit.

Vor dem Komplex an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg standen in der Nacht zum Donnerstag Polizeiautos und Krankenwagen. Kriminaltechniker mit Koffern gingen in ein Haus in der Nähe des Eingangs. Davor standen Polizisten. Auch ein Notfallseelsorger ging in das Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei war seit Mittwochabend kurz vor 21 Uhr im Einsatz.