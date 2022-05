Kriminalität : Tödliche Schüsse auf Polizisten: Anklage wegen Mordes

Der Tatort nahe Kusel in der Pfalz. Dort waren im Januar eine Polizistin und ein Polizist erschossen worden. Foto: Harald Tittel/dpa

Kusel Eine junge Polizistin und ihr Kollege werden bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Die Justiz geht davon aus, dass der Täter Jagdwilderei vertuschen wollte. Jetzt werden grausige Details der Ermittlungen bekannt.

Die tödlichen Schüsse auf zwei junge Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz haben bundesweit für Entsetzen gesorgt - nun soll der mutmaßliche Schütze vor Gericht gestellt werden.

Schuss „aus kurzer Entfernung auf den Kopf“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zusammen mit einem 33-Jährigen in der Tatnacht zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten machte das größere Fahrzeug am Rand einer Kreisstraße stutzig und sie stiegen zur Kontrolle aus.