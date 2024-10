Kriminalität Tödliche Schüsse in Göppingen stammen aus Maschinenpistole

Die tödlichen Schüsse in einer Bar in Göppingen sind wohl aus einer Maschinenpistole abgegeben worden. Dies teilten Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ über die Art der Waffe berichtet. Die Ermittler fahnden weiter nach dem Täter. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm kündigte eine Pressemitteilung über den Stand der Ermittlungen für den Lauf des Tages an.