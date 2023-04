Brasilien Tödlicher Angriff auf Kinderkrippe - Suche nach Motiv

Bestürzung, Trauer und offene Fragen im Süden Brasiliens: Nach dem bewaffneten Angriff in einer Krippe mit vier toten Kindern in der von deutschen Einwanderern gegründeten und geprägten Stadt Blumenau halten Familienmitglieder, Freunde und Bewohner in einer Kapelle im Stadtzentrum die Totenwache für die vier bis sieben Jahre alten Opfer. Dies berichtete die brasilianische Zeitung „Folha de S. Paulo“ in der Nacht auf Donnerstag.