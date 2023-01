Reutlingen : Tödlicher Brand in Pflegeheim: Ermittlungen gegen Bewohnerin

Reutlingen Nach dem tödlichen Brand im Reutlinger Heim für psychisch Kranke wird weiter nach der Brandursache gesucht. Verdächtigt wird eine Bewohnerin. Sie liegt schwer verletzt in einer Klinik.

Nach dem Brand in einem Reutlinger Pflegeheim mit drei Toten dauern die Ermittlungen an. Im Fokus steht eine der Bewohnerinnen der sozialpsychiatrischen Einrichtung. Die 57-Jährige war bei dem Brand am Dienstagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei wird sie in einer Spezialklinik behandelt.