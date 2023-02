Bayern : Tödlicher Raserunfall - Angeklagter bricht in Tränen aus

München Er war in einem gemieteten Sportwagen mit mindstenes 305 km/h unterwegs, als der Unfall passierte und sein Beifahrer starb. Jetzt beginnt in München der Prozess gegen den Fahrer.

Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall auf einer Autobahn bei München hat der Angeklagte sich unter Tränen bei der Familie seines getöteten Beifahrers entschuldigt. „Zu keiner Zeit haben wir damit gerechnet, dass irgendwas passieren könnte“, sagte der 26 Jahre alte Student am Mittwoch vor dem Amtsgericht München, bevor er in Tränen ausbrach und seinen Anwalt bat, seine Stellungnahme weiter vorzulesen. „Es tut mir alles sehr leid, was passiert ist“, hieß es in dieser Erklärung weiter. „Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mich aufrichtig zu entschuldigen.“ Er „würde alles dafür tun, es ungeschehen zu machen“.