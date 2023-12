Transporter prallt gegen Baum Paar stirbt bei schwerem Unfall in der Eifel

Eine Frau und ein Mann sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Eifel bei Simmerath an der belgischen Grenze ums Leben gekommen. Der 76 Jahre alte Fahrer kam vor einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.