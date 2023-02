Gefahren auf Bahnstrecken : Bundespolizei verzeichnet nahezu täglich Menschen auf Bahngleisen

In der Nähe der Unfallstelle: Ein Bahnübergang in Recklinghausen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Bonn Ein Güterzug hat am Donnerstagabend zwei Kinder in Recklinghausen erfasst. Einer der beiden Jungen starb, der andere wurde schwer verletzt. Die Bundespolizei in NRW hat nahezu täglich damit zu tun, dass sich Menschen auf den Gleisen befinden.