Schmähpreise : Tom Hanks und Jared Leto bekommen „Razzies“

Los Angeles Sie werden auf deutsch Goldene Himbeeren genannt: Bei der diesjährigen Verleihung kurz vor den Oscars „sahnt“ Tom Hanks gleich doppelt ab.

Leto holte den Preis als „schlechtester Schauspieler“ für seine Rolle als der vampirartige Antiheld in der Comic-Verfilmung „Morbius“. Für Hanks gab es gleich zwei „Razzies“ - für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic „Elvis“ und in der Sparte „schlechtestes Leinwandpaar“ - für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem „lächerlichen“ Akzent in „Elvis“.