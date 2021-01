Tatverdächtiger festgenommen : Tote Frau und Kind in Wohnung gefunden

Tote Frau und Kind in Wohnung gefunden

Polizeiabsperrung in einer Straße in Cloppenburg. Die Polizei hat dort einen toten Jungen und eine tote Frau gefunden. Foto: NWM-TV/dpa

Cloppenburg Eine junge Frau und ein Kind werden tot in einer Wohnung in Cloppenburg gefunden. Die Polizei nimmt einen 30-Jährigen fest. Er soll für die Tat verantwortlich sein.

Einen toten Jungen und eine tote Frau hat die Polizei am Samstagnachmittag in Cloppenburg gefunden. Noch vor Ort sei ein 30-jähriger Mann festgenommen worden, hieß es am Abend von der Polizei. Er stehe im Verdacht, die beiden getötet zu haben, und habe keinen Widerstand geleistet.