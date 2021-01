Umweltproblem durch Corona : Tote Nerze vergiften das Grundwasser

Holstebro/Kopenhagen In Dänemark bedrohte eine bei Nerzen aufgetretene Mutation des Coronavirus die Menschen. Die Tiere wurden millionenfach getötet und eiligst vergraben. Das wird jetzt zu einem gewaltigen Problem.

„Die Nerzgruben sind überflutet, und wir sehen Oberflächenwasser in den Botrup-See fließen“ sagt Leif Brøgger, Stadtrat der Gemeinde Holstebro, gegenüber dem Privatsender TV2. Dänische Medien zeigten am Dienstag ein mit rot-weißen Bändern abgesperrtes Gelände mit teichgroßen Pfützen. Dort wurden im November massenweise Amerikanische Nerze vergraben – teils nur einen Meter tief. Angesichts des starken Regens stellen sie nun eine Gefahr für das Grundwasser und den nahegelegenen Badesee dar.

Holstebro ist neben Karup einer der Orte, bei dem Massengräber für die Tiere ausgehoben wurden; insgesamt sollen in den beiden Gemeinden vier Millionen Kadaver unter der Erde liegen. Die dänische Umweltbehörde gibt an, dass sich ein Teil der Massengräber nur einen Meter über dem Grundwasserspiegel befindet, der steigen wird – ein weiteres Kapitel in Dänemarks Skandalgeschichte um die Nerze.