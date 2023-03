NRW : Tote Zwölfjährige: Ermittlungen zu Todesumständen dauern an

Tote Zwölfjährige: Ermittlungen zu Todesumständen dauern an

Einsatzkräfte der Polizei nahe des Fundorts der Leiche in Freudenberg. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Freudenberg/Koblenz Die Ermittlungen zum Tod einer Zwölfjährigen aus Freudenberg laufen auf Hochtouren. Offen ist weiterhin, wie das Mädchen ums Leben kam.

Nach dem Tod einer Zwölfjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg setzt die Polizei am Montag ihre Ermittlungen zu den Todesumständen fort. Der Leichnam des Kindes war gestern Nachmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze.