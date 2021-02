Minderjähriger unter Verdacht : Toter 13-Jähriger - Verdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Ein 13-jähriger Junge ist an einem Waldrand bei Sinsheim-Eschelbach tot gefunden worden. Foto: Marijan Murat/dpa

Sinsheim Ein 13-Jähriger wird tot am Waldrand gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelte es sich um ein Gewaltverbrechen. Genauere Erkenntnisse soll nun eine Obduktion liefern.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 13-Jährigen in Sinsheim in Baden-Württemberg soll der 14 Jahre alte Verdächtige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.