Notfälle Touristen-Boot in Italien gekentert - Vier Menschen tot

Bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Norditalien sind vier Menschen gestorben. Das teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Am Abend zuvor hatte ein plötzlich auftretendes Unwetter mit starken Winden das Boot zum Kentern gebracht. Von den insgesamt 23 Leuten an Bord konnten 19 gerettet werden.