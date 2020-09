Leicht verletzt : Touristin überlebt 60 Meter tiefen Sturz in den Alpen

Touristin überlebt 60 Meter tiefen Sturz in den Alpen

Oberstdorf Glück im Unglück für eine Touristin im Oberallgäu: Die 42-Jährige ist beim Bergwandern 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau überlebte den Sturz und wurde nur leicht verletzt.

Beim Bergwandern oberhalb des Oytals im Oberallgäu hat eine lettische Touristin einen Sturz 60 Meter in die Tiefe überlebt. Am Dienstagnachmittag habe die 42-Jährige zusammen mit ihrer Hündin vom Seealpsee ins Oytal absteigen wollen und sei dabei vom Weg abgekommen und abgestürzt, teilte die Polizei mit. Demnach fiel sie in eine Tanne und konnte sich im steilen Gelände festhalten.