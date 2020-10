Unfall in Trier : Lkw fährt sich in Hausdurchfahrt fest: Fassade eingestürzt

Lkw fährt sich in Hausdurchfahrt fest: Fassade eingestürzt

Unfall in Trier

Ein Miet-Lkw steckt in einer Hausdurchfahrt fest. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Ein Lastwagen steckt in einer Hausdurchfahrt fest, Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses stürzen ein. Sechs Wohnungen sind nach dem Unfall in Trier nicht nutzbar. Wie es zu dem Unfall kam, ist zunächst unklar.

Ein Miet-Lkw hat sich in Trier in einer Hausdurchfahrt festgefahren und Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses zum Einsturz gebracht. Bei der Kollision des Lkw-Aufbaus mit dem Gebäude sei ein größerer Bereich der Hauswand eingestürzt, teilten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mit.