Unwetter : Tropensturm auf Philippinen fordert mindestens 30 Tote

Rettungskräfte in Cagayan helfen während einer Evakuierung einem Kind. Foto: PHILIPPINE COAST GUARD/AP/dpa

Manila Mit starkem Regen und heftigem Wind ist der Sturm über den Norden des südostasiatischen Inselstaates gezogen. Die Behörden melden viele mehrere Tote. Mehr als ein Dutzend Menschen werden vermisst.

„Kompasu“, der auf den Philippinen „Maring“ genannt wird, war seit vergangenem Wochenende mit starkem Regen und heftigem Wind über den Norden des südostasiatischen Inselstaates gezogen. Mehr als 14 900 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, so die Behörden. Auch die Landwirtschaft sei schwer getroffen worden. Der Tropensturm hatte die Philippinen am Mittwoch verlassen und zog abgeschwächt in Richtung China und Vietnam.