Unfälle : „Trümmerfeld“ auf A5: Lkw schiebt Leitplanke auf Gegenspur

Muggensturm Drei Verletzte, mindestens neun demolierte Fahrzeuge: Nach einem Lkw-Unfall wird die A5 Fahrtrichtung Norden zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 5 bei Raststatt einen schweren Unfall mit drei Verletzten und insgesamt mindestens neun demolierten Fahrzeugen verursacht. Der Autotransporter habe am Montagabend die Mittelleitplanke durchbrochen und sie auf die Gegenspur geschoben, sagte ein Sprecher der Polizei Karlsruhe.

Ein Auto krachte daraufhin in die Leitplanke, ein Transporter fuhr auf. Mindestens sechs weitere Fahrzeuge seien danach in das „Trümmerfeld aus Straßeneinrichtungs- und Fahrzeugteilen“ gefahren, sagte der Sprecher. Der Fahrer des Lastwagens und zwei Menschen in einem Auto erlitten leichte Verletzungen.