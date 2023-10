Kleinere Gepäckstücke Diese neuen Handgepäcksregeln gelten ab November bei TuiFly

Das EU-Parlament will die unterschiedlichen Regeln nun abschaffen. Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, will das EU-Parlament einheitliche Preis- und Größenvorgaben für Handgepäck in Flugzeugen erreichen. Dadurch soll Reisen einfacher gemacht werden, wie aus einer Resolution hervorgeht, für die eine Mehrheit der Abgeordneten Anfang Oktober in Straßburg stimmte. Fluggesellschaften sei es bisher selbst überlassen, Vorgaben zu Gebühren und Größe zu machen.