„Tatort“, Ukraine-Krieg, „Wetten, dass..?“ : Das waren die größten TV-Erfolge im Jahr 2023

Berlin Niemand hat 2022 so viele Menschen vor den Fernseher gelockt wie die deutschen Fußball-Frauen. Abseits des Sports dominiert Deutschlands beliebtestes „Tatort“-Duo. Eine Übersicht über das TV-Jahr in Quoten.

Rechnet man die großen Fußballspiele heraus, haben 2022 die „Tatort“-Krimis aus Münster die meisten Zuschauer angelockt. Das zeigt eine Auswertung der AGF Videoforschung zusammen mit der GfK. „Klammert man die Sportereignisse aus, so dominiert der "Tatort" die Hitlisten“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

„Der Reihe gelingt es immer wieder, am Sonntagabend ein großes Publikum vor dem Fernseher zu versammeln. Aber auch Nachrichten finden sich in den Hitlisten. Denn auch 2022 war mit dem Ukraine-Russland-Krieg und seinen politischen und wirtschaftlichen Folgen geprägt von einer intensiven Nachrichtenlage. Mit "Wetten, dass..?" hat es zudem eine Show in die Top 10 geschafft.“

Der „Tatort“ aus Münster ist einsame Spitze

Und hier die Platzierungen ohne Sport-Übertragungen im Einzelnen: An der Spitze steht der „Tatort“-Krimi „Des Teufels langer Atem“ aus Münster mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers: Am 16. Januar schalteten ihn 14,569 Millionen Zuschauer (41,1 Prozent Marktanteil) ein. Es folgen der Münster-„Tatort: Ein Freund, ein guter Freund“ vom 13. November (13,633 Mio., 41,7 Prozent) und der Münster-„Tatort: Propheteus“ vom 6. März (11,512 Mio., 34,9 Prozent).

Gottschalk mit über 10 Millionen Zuschauern

Bezieht man die Sportübertragungen ein, rangieren auf den ersten drei Plätzen Fußballspiele. Auf Platz eins liegen die Fußball-Frauen: 17,952 Millionen Menschen sahen am 31. Juli das Finale der Europameisterschaft, das England gegen Deutschland gewann, im Ersten - ein Marktanteil von 64,5 Prozent. Die Kritik an der WM in Katar zeigte hingegen Wirkung. Das WM-Spiel mit den meisten TV-Zuschauern ist da noch die ARD-Übertragung des Spiels Costa Rica-Deutschland am 1. Dezember mit 17,495 Millionen (53,1 Prozent). Auf Platz drei liegt das Match Spanien-Deutschland vom 27. November im ZDF (17,064 Mio., 48,6 Prozent).