Fahrt auf dem Rhein Die letzte Fahrt des U-Boots U17

Rheinaufwärts – dem Ende entgegen. Zum letzten Mal ist der ausgemusterte Stahlkoloss U17 auf großer Fahrt. Vor wenigen Tagen hievte ein Portalkran das ausgemusterte U-Boot in Kiel auf einen Schwimmponton, seitdem nähert sich das knapp 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Gefährt seinem Ziel. Am vergangenen Sonntag passierte es auch Bonn und die Region. In den nächsten Tagen soll die respekteinflößende Ladung die pfälzische Domstadt Speyer erreichen.