Nach Fahrt auf dem Rhein U-Boot U17 vor spektakulärem Manöver für letzte Reise

Speyer · Tausende verfolgten auch am Rheinufer in Bonn und der Region die spektakuläre Fahrt eines ausgemusterten U-Boots aus Kiel. In Speyer wird U17 nun bereit gemacht für die allerletzte Reise.

26.09.2023, 16:01 Uhr

Foto: Benjamin Westhoff U17 passiert die Kennedybrücke. Sehen Sie sich mehr Bilder aus dieser Serie an: 69 Bilder Foto: Sarah Remsky U17 passierte am Sonntagmorgen die Kölner Innenstadt. Im Hintergrund die Kranhäuser. Zuletzt aktualisiert: 15.05.2023

