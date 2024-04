Transport von Speyer in den Kraichgau U-Boot U17 wird im Sommer wieder zu Wasser gelassen

Am Samstag, 30. Juni, steht die erste Etappe des Transports an: Vom Technik Museum Speyer geht es zum Rhein. Die Fahrt flussabwärts bis zur ersten Station in Mannheim beginnt am 5. Juli. Dort wird das U-Boot gedreht, damit es die niedrigen Neckarbrücken passieren kann. Im Laufe des folgenden Tages soll Heidelberg erreicht werden. Weiter geht es durch das malerische Neckartal und dann in Haßmersheim an Land . In der finalen Etappe manövriert ein 30-achsiger Tieflader das U-Boot durch engen Straßen zum Technik Museum Sinsheim.