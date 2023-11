Daten veröffentlicht Uber-Fahrgast fährt von Bonn bis nach Luxemburg - und wieder zurück

Das große Los dagegen zog in den vergangenen zwölf Monaten ein Fahrer am Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER). Sein Passagier ließ sich in knapp neun Stunden eine 863 Kilometer lange Strecke zum Flughafen in Zürich kutschieren. Glück hatte auch ein Fahrer am Flughafen Düsseldorf: Sein Gast ließ sich in die 639 Kilometer entfernte bayerische Landeshauptstadt München fahren. Diese Tour dauerte fünf Stunden und 35 Minuten. Die längste Fahrt, die in Bonn begann, ging über eine Strecke von 420 Kilometern und endete nach Zwischenstopps in Trier und Luxemburg wieder in Bonn. Sie dauerte sechs Stunden und 44 Minuten.