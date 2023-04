Single-Charts Udo Lindenberg „geflasht“ von „Komet“-Erfolg mit Apache 207

Der Höhenflug von Panikrocker Udo Lindenberg geht weiter: Der Hamburger Musiker (76) ist mit dem Song „Komet“ gemeinsam mit Deutschrapper Apache 207 in den Single-Charts so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Karriere. Der vor mehr als zehn Wochen veröffentlichte Song ist der Plattenfirma Warner Music zufolge mittlerweile die am längsten an der Spitze der Deutschen Charts platzierte deutschsprachige Single seit 16 Jahren. „Ich bin geflasht, wir sind alle sehr geflasht“, sagte Lindenberg in Hamburg.