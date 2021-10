Restaurant am Flussufer : Überschwemmung wird zur Attraktion in thailändischem Restaurant

Nonthaburi Wassermassen drohen einem Restaurant in Thailand den Garaus zu machen - doch es kommt anders: Das feucht-fröhliche Dinieren wird zur Attraktion.

Knöcheltief im Wasser: Ein von Überschwemmungen betroffenes Restaurant an einem Flussufer in Thailand erhält unerwartet weiter Zulauf. Statt leerer Stühle und verwaister Tische ist es im „Chaopraya Antique Café“ in Nonthaburi nahe Bangkok so voll wie eh und je. Geboten wird nun eine Erfahrung, die vom Besitzer als „Hot-Pot-Surfing“ umschrieben wird.