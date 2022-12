Unwetter : Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Portugal

Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Portugal

Der Besitzer eines Antiquitätengeschäfts in seinem überfluteten Laden in Lissabon. Foto: Paulo Mumia/dpa

Lissabon Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nach Möglichkeit nicht zu verlassen. In der Hauptstadt Lissabon sind viele Straßen unpassierbar geworden.

Heftige Regenfälle haben in Teilen Portugals zu Überschwemmungen geführt. Vor allem in der Region der Hauptstadt Lissabon standen viele Straßen unter Wasser, wie im Fernsehen zu sehen war. Bürgermeister Carlos Moedas sprach von teilweise „chaotischen“ Verhältnissen, wie die Nachrichtenagentur Lusa berichtete. Schon vergangene Woche hatte es Überschwemmungen gegeben. „Noch nie haben wir das so schnell aufeinanderfolgend erlebt“, wurde Moedas zitiert.