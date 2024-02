Immer wieder Russland Warum Estland besorgt in Richtung Ukraine schaut

Info

Estland, Lettland und Litauen wollen ihre Grenzen zu Russland und Belarus mit Verteidigungsanlagen und Bunkern gegen mögliche Angriffe sichern und neue Vorräte an Ausrüstung, Waffen und Munition anlegen. Zu Putins kürzlicher Behauptung, ein russischer Einmarsch in Polen und Lettland sei „ausgeschlossen“, sagt Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur: „Glauben Sie Putin, nach dem, was er in all den Jahren gesagt hat und wie er sich verhält? Wir erhöhen unsere Bereitschaft. Das ist es, was alle tun müssen. Nicht nur hier in Estland, sondern alle anderen auch.“ dpa