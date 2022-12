Unfall : Umgestürzter Baum löst Stromschlag aus - zwei Verletzte

Ein umgestürzter Baum an der S-Bahnhaltestelle St. Koloman in Wörth sorgt für Verletzungen. Foto: Bundespolizei/dpa

Wörth Zunächst wird nur eine Frau getroffen - doch bei einem Rettungsversuch erwischt es eine zweite Person. Die Auswirkungen des Unfalls betreffen aber auch Unbeteiligte.

Zwei Menschen sind in Wörth in Bayern verletzt worden, als ein Baum auf eine S-Bahn-Haltestelle stürzte und eine Oberleitung herunterriss. Der Baum traf eine junge Frau - die 23-Jährige und ein 19-Jähriger erlitten am Freitag zudem Stromschläge, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 19-Jährige bekam demnach einen Schlag ab, als er die Verletzte unter der Esche hervorzog.