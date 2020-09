Nach Rassismus-Kritik : Uncle-Ben's-Reis wird umbenannt

New York Nach Kritik am bestehenden Logo und Namen reagiert der Lebensmittelkonzern hinter der Reis-Marke. Es gehe darum das Richtige zu tun, erklärte die Präsidentin des Unternehmens.

Die bekannte Reis-Marke Uncle Ben's wird nach Kritik an ihrem Namen umbenannt. Künftig solle der Reis Ben's Original heißen, gab der Mutterkonzern Mars am Mittwoch bekannt. Der neue Name soll ab nächstem Jahr auf den Verpackungen zu sehen sein. Ein begleitendes Bildmotiv für den neuen Namen steht nach Angaben der Präsidentin für Mars Food, Fiona Dawson, noch nicht fest.