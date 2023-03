Auto fährt in Unfallstelle Vier Tote bei Unfällen kurz hintereinander auf A3

Vier Menschen sind bei kurz aufeinander folgenden Unfällen auf A3 bei Emmerich am Niederrhein ums Leben gekommen - darunter auch ein Ersthelfer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam am Sonntagvormittag zunächst ein Auto mit zwei Insassen ins Schleudern und danach von der Fahrbahn ab. Der Fahrer eines folgende Autos habe angehalten, um den Insassen zu helfen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Kurz danach krachte ein drittes Auto in die Leitplanke und erfasste alle Beteiligten.