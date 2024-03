A 70 im Landkreis Kulmbach Die gefürchtete „Bierkurve“ in Oberfranken

Der Geistliche zögerte nicht lange. Sofort eilte er an die Unfallstelle, um zu trösten, aber auch um zu mahnen. Immer wieder kommt es auf der Auffahrt auf die A 70 im Landkreis Kulmbach zu Verkehrsunfällen – glücklicherweise ohne größere Verletzungen. Doch der Schaden lässt vor allem Bierliebhaber stets in lautes Wehklagen ausbrechen. Es geht nämlich um Bier. Um sehr viel Bier. Die Auffahrt trägt mittlerweile den unrühmlichen Namen „Bierkurve“. Nach Medienberichten kommt es dort immer wieder zu Unfällen von Bier-Lastern. In diesem Jahr gab es bereits zwei, der jüngste ereignete sich vor wenigen Tagen. Alleine dabei wurde der Inhalt von 150 Bierkästen zerstört.