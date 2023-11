Wintereinbruch Unfälle und eingeschlossene Autofahrer in Hessen

In der NAO-Schule in Bad Schwalbach nahe Wiesbaden saßen am Abend rund 30 Schülerinnen und Schüler fest. Sie konnten nicht von ihren Eltern abgeholt werden, Busse verkehrten nicht mehr, erklärte der Kreisbrandmeister. Auch sie würden von den Einsatzkräften versorgt.