Tanklaster ausgebrannt : Unfall auf A40 hat Folgen für Pendler

Mülheim/Ruhr Ein Tanklaster mit Kraftstoff fängt auf der A40 Feuer und brennt aus. Der Fahrer und ein weiterer Autofahrer können sich schwer verletzt retten. Und der Unfall hat Folgen für Pendler.

Nach einem Tanklaster-Brand bleibt die Autobahn 40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Dümpten für Aufräum- und Bauarbeiten gesperrt. Sowohl der Straßenbelag als auch eine Eisenbahnbrücke sind stark beschädigt. „Wir müssen erst die Standfestigkeit der Brücke prüfen, bevor wir mit Arbeiten beginnen können“, sagte eine Sprecherin von Straßen.NRW am Freitagmorgen. Ein Brückenfachmann des Landesbetriebs sowie eine Mitarbeiterin der Bahn seien schon in der Nacht vor Ort gewesen. Die Untersuchungen der Brücke seien aber noch nicht abgeschlossen.

Der alkoholisierte Fahrer des Lasters war laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Abgrenzung geprallt und dann in die linksseitige Betonabgrenzung gefahren, wo der Transporter zum Stehen kam. Ein dahinter fahrendes Auto wurde durch den Transporter in die linke Abgrenzung geschoben. Der Tanklastzug geriet in Flammen und beschädigte die Fahrbahn über mehrere hundert Meter schwer, wie die Polizei am späteren Abend mitteilte.