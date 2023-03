Vier Tote bei Unfall auf der A3 Tragisches Ende einer „Supercar“-Frühlingstour

Der Unfall auf der A3 bei Emmerich-Elten mit vier Toten sorgt auch in den Niederlanden für Entsetzen. Die Nachricht schaffte es in die landesweiten Schlagzeilen, Talkshows beschäftigten sich am Montag mit dem Hergang. Wer waren die Männer, die am Sonntag mit ihren Luxusautos verunglückten? Die Frage wird nun ebenso gestellt.