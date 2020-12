Auto überschlug sich mehrfach : 42-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf der A4

Olpe Bei winterlichen Straßenverhältnissen hat sich am Montag ein 42-Jähriger auf der A4 bei Olpe im Sauerland mit seinem Auto überschlagen und ist tödlich verunglückt.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Fahrer am Montagabend nach dem Überholen wieder eingeschert und hatte dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es sei in die Böschung geraten, habe sich mehrfach überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und kam in ein Krankenhaus. Dort starb er in der Nacht an seinen Verletzungen. Die Autobahn zwischen Eckenhagen und dem Kreuz Olpe-Süd wurde für mehrere Stunden gesperrt.