Unfall auf L234 in Bad Münstereifel : 53-Jährige wird von Auto angefahren und stirbt

Bad Münstereifel Eine 18-Jährige Autofahrerin hat auf der L234 bei Bad Münstereifel-Scheuerheck eine Fußgängerin angefahren. Die 53-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine junge Autofahrerin hat bei Bad Münstereifel-Scheuerheck eine Fußgängerin angefahren und sie dabei tödlich verletzt. Die 18-jährige Fahrerin sei am Dienstagmorgen gegen 9.55 Uhr auf der Landesstraße 234 in Richtung des Kreisverkehrs Scheuerheck unterwegs gewesen, als sie aufgrund von Blitzeis in einer Kurve rechts von der Straße abgekommen sei, gab die Polizei am Mittag bekannt.