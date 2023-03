Unfal Fünfjähriger verursacht mit Auto der Eltern 10.000 Euro Schaden

Ein fünf Jahre alter Junge hat sich nördlich von Frankfurt am Main das Auto seiner Eltern geschnappt und kurz danach einen Unfall gebaut. Der Kleinwagen habe in Ober-Mörlen nach nur wenigen Metern ein geparktes Auto gerammt, wie die Polizei in Friedberg am Donnerstag mitteilte. Dieses sei dann gegen ein weiteres Auto geschoben worden. Es entstanden 10.000 Euro Schaden.